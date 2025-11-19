Este jueves se sortean las llaves para el Repechaje de las Selecciones Europeas

Tras culminar el martes último, las Eliminatorias Europeas han confirmado nuevos clasificados directos al Mundial (Inglaterra, Francia, Croacia, España, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, Escocia, Austria, Suiza y Bélgica) y otros que cayeron eb el repechaje.

Para este último, ya se había confirmado la presencia de Eslovaquia y Polonia para la repesca, a los que se sumaron Kosovo, Dinamarca, Turquía, Bosnia-Herzegovina y Gales. Con los resultados de la última fecha de las Eliminatorias, se confirmaron los 16 clasificados el Repechaje.

Ecuador tendrá un ojo puesto en este repechaje, ya que si la FIFA cambia el reglamento y toman la decisión de que se respete el ranking de las selecciones que clasifiquen desde la repesca, Italia lo desplazaría hasta el bombo 2 en el sorteo. Italia ocupa el noveno lugar en el ranking FIFA, por lo que si se cambia la norma, el “Tri” caería al bombo 3.

LOS 16 AL REPECHAJE

Este mini torneo se jugará el próximo mes de Marzo de 2026. Irán 16 selecciones. Las doce segundas de la fase de grupos de las Eliminatorias Europeas más las cuatro selecciones ganadoras de grupo de la Nations League 2024-25 mejor ubicados en su ranking general que no hayan clasificado entre los primeros dos puestos de sus respectivos grupos.

A las ya clasificadas Italia, Albania, Irlanda, República Checa y Ucrania, Polonia y Eslovaquia, se sumaron Kosovo, Escocia, Turquía, Bosnia-Herzegovina y Gales. De esta manera se van confirmaron las selecciones que consiguen su cupo para el Repechaje.

Los que se aseguraron su lugar por el cupo de Nations League son Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. Los demás primeros fueron Gales, Macedonia del Norte, Moldavia y San Marino. Los macedonios pueden ir por fase de grupos y liberarían cupos para los anteriormente mencionados.

Cómo se jugará este Repechaje: Esta instancia otorga cuatro cupos directo al Mundial. Para definir los mismos, se procederá a cuatro llaves de semifinales y finales. Estos serán definidos por sorteo, que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre. Las semifinales de se jugarán serán el 26 de marzo de 2026, mientras que las finales, de las que saldrán los cuatro clasificados, serán el 31 de marzo.