Desde la provincia de San Marcos, Poder Judicial alza la voz: ¡Gran Feria Nacional «LLAPANCHIPAQ JUSTICIA’ une fuerzas contra la violencia hacia la mujer!”

Desde la provincia de San Marcos, Poder Judicial alza la voz: ¡Gran...

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, realizará este martes 25 de noviembre la gran Feria Nacional “LLAPANCHIPAQ JUSTICIA: No a la violencia contra la mujer” en la provincia de San Marcos, uniendo a instituciones clave en la defensa de los derechos de las mujeres.

Participan: RENIEC, Salud, Ministerio Público, PNP, MINDES, Programa Aurora, DEMUNA, UGEL, Unidad de Flagrancia de Cajamarca, Juzgado de Paz y Mixto de San Marcos, Sexto Juzgado de Familia de Cajamarca y la Municipalidad Provincial de San Marcos.

Será una jornada de servicios gratuitos, orientación legal, atención preventiva, actividades de sensibilización y articulación institucional para enfrentar todo tipo de violencia.

Cuando las instituciones se unen, la justicia se fortalece.

¡San Marcos dice basta! ¡Juntos por un futuro sin violencia contra la mujer!