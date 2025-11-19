Home DEPORTES Argentino Gustavo Álvarez es la prioridad de la FPF para que sea...

Argentino Gustavo Álvarez es la prioridad de la FPF para que sea el tecnico de la Selección

Diario UNO - CH
No quieren perder tiempo. El titular de la FPFP Agustín Lozano y el Director General Jean Ferrari, tendrían previsto en los primeros días del mes de diciembre, sostener una reunión con el entrenador argentino Gustavo Álvarez,  a fin de lograr un acuerdo contractual, para que el actual guía de la Universidad de Chile, tome las riendas de la Selección Peruana.

Y es que tal como lo afirmó Jean Ferrari días atrás, el ciclo corto de Manuel Barreto al mando de la Bicolor llegó a su fin, tras los dos últimos amistosos sostenidos en Rusia ante la selección local y Chile, retomando su labor al mando de la Sub 20. Por dicho motivo, quieren ya tener listo el nombre de quién asumirá la Selección, desde enero para preparar el camino a la próxima clasificatoria al Mundial 2030, la Copa América y la nueva Nations Sudamérica que será establecida por Conmebol.

Álvarez parte con ventaja para ser el elegido, siendo prioridad en esta próxima reunión, acodar el tema económico. Hay confianza en Lozano y Ferrari de poder convencer al técnico argentino para que acepte. Su paso por clubes como Sport Boys y Atlético Grau, sería un punto a favor de su elección, pese a que en Chile, se informa que también los directivos de la Asociación Nacional de Fútbol de ese país, lo tienen entre los candidatos a ponerse el buzo de técnico de la Selección.

Pero, si no acuerdan con Álvarez , en la FPF tienen dos candidatos más bajo la manga, que son el también argentino Luis Zubeldía (actualmente en el Fluminense de Brasil) y el brasileño Tiago Nunes (dirigiendo al LDU de Ecuador).

