Argentino Gustavo Álvarez es la prioridad de la FPF para que sea el tecnico de la Selección

No quieren perder tiempo. El titular de la FPFP Agustín Lozano y el Director General Jean Ferrari, tendrían previsto en los primeros días del mes de diciembre, sostener una reunión con el entrenador argentino Gustavo Álvarez, a fin de lograr un acuerdo contractual, para que el actual guía de la Universidad de Chile, tome las riendas de la Selección Peruana.

Y es que tal como lo afirmó Jean Ferrari días atrás, el ciclo corto de Manuel Barreto al mando de la Bicolor llegó a su fin, tras los dos últimos amistosos sostenidos en Rusia ante la selección local y Chile, retomando su labor al mando de la Sub 20. Por dicho motivo, quieren ya tener listo el nombre de quién asumirá la Selección, desde enero para preparar el camino a la próxima clasificatoria al Mundial 2030, la Copa América y la nueva Nations Sudamérica que será establecida por Conmebol.

Álvarez parte con ventaja para ser el elegido, siendo prioridad en esta próxima reunión, acodar el tema económico. Hay confianza en Lozano y Ferrari de poder convencer al técnico argentino para que acepte. Su paso por clubes como Sport Boys y Atlético Grau, sería un punto a favor de su elección, pese a que en Chile, se informa que también los directivos de la Asociación Nacional de Fútbol de ese país, lo tienen entre los candidatos a ponerse el buzo de técnico de la Selección.

Pero, si no acuerdan con Álvarez , en la FPF tienen dos candidatos más bajo la manga, que son el también argentino Luis Zubeldía (actualmente en el Fluminense de Brasil) y el brasileño Tiago Nunes (dirigiendo al LDU de Ecuador).