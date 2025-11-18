Selección Peruana perdió ante Chile 2-1 en último amistoso en Sochi-Rusia. Alex Valera anotó de penal

CARLOS HIDALGO

Dos distracciones en nuestros jugadores, le costó el partido a la Selección Peruana que tras ir ganando 1-0 en la etapa inicial, se dejó voltear en el inicio del complemento por Chile, que finalmente se llevó el triunfo por 2-1, en el último amistoso de ambos elencos en Sochi-Rusia.

En la etapa inicial, Perú se puso en ventaja, cuando alos 33’ un error en salida de los chilenos, provoca que Felipe Román jala en el área a Alex Valera, cometiendo penal y además le sacaron roja. El propio Valera ejecuto con acierto al mandar el balón a la izquierda de Vigouroux que se lanzó a su derecha y fue el 1-0 para Perú.

Todo cambió en el complemento, pues Chile en un lapso de siete minutos logró darlo vuelta con un hombre menos. A los 53’ Felipe Loyola añadió un balón rechazado por Pedro Gallese para el 1-1 parcial, y a los 60’, una pérdida de balón de Jairo Concha en el mediocampo, lo aprovechó Darío Osorio que se fue solo y con disparo al primer poste de Gallese anotó el gol del triunfo.

ALINEACIONES

PERÚ: Gallese; Inga, Gruber, Garcés, López; Pretell (Quispe), Castillo (Noriega), Concha (Y. Reyna); Vidales (B. Reyna), Valera y Cabrera (Quevedo). DT: M. Barreto.

CHILE: Vigouroux; Salinas (Saavedra), Román, Kuscevic, Suazo; Loyola, Núñez (Pizarro), Osorio (Sepulveda), Millán (Maripán), Cepeda (Brereton) Aravena (Pizarro). DT: N. Córdova.

ÁRBITRO: Kirill Levnikov (Rusia)

ESCENARIO: Estadio Fisht de Sochi