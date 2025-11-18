Poder Judicial: Autoridad Nacional de Control impulsa tolerancia cero contra la corrupción y el soborno

Jefatura de la ANC-PJ aprueba la Política del Sistema de Gestión Antisoborno de la institución.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), liderada por el doctor Roberto Palacios Bran, aprobó la Política del Sistema de Gestión Antisoborno de la institución, para prevenir actos de corrupción en la entidad, reiterando de esta manera su compromiso con la integridad y responsabilidad que le corresponde como órgano de control del Poder Judicial.

La nueva política establece el rechazo y la prohibición expresa del soborno en cualquiera de sus formas, adoptando una postura de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. En esa línea, la institución asume compromisos orientados a la prevención de riesgos relacionados con la corrupción y el soborno, mediante medidas que fortalezcan los mecanismos de control interno.

Asimismo, la ANC-PJ promueve comportamientos éticos en los jueces, funcionarios, directivos y servidores, incentivando la formulación de inquietudes y denuncias de buena fe, sustentadas en una creencia razonable y garantizando en todo momento la confidencialidad y la protección frente a cualquier tipo de represalia.

Entre los compromisos asumidos se incluye el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno – ISO 37001, en concordancia con la Política Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción y el soborno.

La ANC-PJ además busca promover en los jueces, funcionarios y servidores que la conforman, los principios de autonomía e independencia, buena fe, ética, colaboración, confianza, excelencia; honestidad, lealtad y probidad en sus actividades funcionales; también la igualdad y libertad, así como los de imparcialidad, innovación, integridad, legalidad, lucha contra la corrupción, responsabilidad y transparencia. Igualmente, impulsa los valores de profesionalismo, honradez y respeto en el ejercicio de las funciones institucionales.

La Política Antisoborno de la ANC-PJ se implementa en cumplimiento de la normativa vigente y busca fortalecer una cultura organizacional orientada a la prevención, la ética, la integridad pública y la lucha frontal contra la corrupción y el soborno.