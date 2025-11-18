OSIPTEL solicita a empresas operadoras suspender de inmediato las líneas móviles vinculadas a delitos



• Durante el estado de emergencia, al 17 de noviembre, el OSIPTEL solicitó a las empresas operadoras la suspensión de 3766 servicios móviles a requerimiento de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

En el marco del estado de emergencia, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que, a requerimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP), solicitó a las empresas operadoras de telecomunicaciones la suspensión inmediata de las líneas móviles vinculadas a casos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos.

Esta medida fue establecida mediante el Decreto Supremo n° 124-2025-PCM, modificado por el Decreto Supremo n° 127-2025-PCM con el objetivo de fortalecer las acciones de lucha contra la criminalidad y mejorar la eficacia de las intervenciones durante el estado de emergencia.

“Al 17 de noviembre, durante lo que va del estado de emergencia, ya se solicitó a las empresas operadoras la suspensión de 3766 servicios móviles, a requerimiento de la Policía y el Ministerio Público. Esta acción demuestra nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y en la lucha contra la criminalidad”, refirió la directora de Atención y Protección del Usuario del OSIPTEL, Tatiana Piccini.

Piccini precisó que las empresas operadoras deben informar diariamente al OSIPTEL sobre la ejecución de la medida de suspensión de líneas móviles que estarían siendo utilizadas para la comisión de delitos.

Suspensión de líneas de chips que se comercialicen previamente activados

La modificación del decreto también dispone que la PNP podrá requerir al OSIPTEL que ordene a las empresas operadoras de telecomunicaciones la suspensión inmediata de las líneas correspondientes a chips telefónicos que se comercialicen previamente activados.

Además, durante los operativos, la PNP deberá informar al OSIPTEL sobre las características de los equipos y chips incautados.

Cabe señalar que las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de comercialización y contratación del servicio público móvil que presentan, el que comprende la identificación, el registro de los abonados que contratan sus servicios y el registro de vendedores o personal de atención de la empresa operadora.

“Gracias a la labor articulada entre el OSIPTEL, la Policía Nacional y el Ministerio Público se reafirma que el trabajo coordinado permite mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer la confianza de la población en las instituciones públicas y el regulador de las telecomunicaciones. Seguiremos adelante con la misma responsabilidad y excelencia para alcanzar más resultados”, indicó el presidente ejecutivo (e) del OSIPTEL, Jesús Guillén.