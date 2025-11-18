Ministro de Relaciones Exteriores Lin habla ante reporteros internacionales sobre avances diplomáticos

El ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, presentó los desarrollos más recientes en diplomacia integral durante una sesión informativa organizada el 12 de noviembre por el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán, en Taipéi.

Lin señaló que el Gobierno está impulsando una diplomacia basada en valores y convirtiendo a la nación en una próspera potencia económica global. Añadió que, desde su llegada al cargo, ha visitado 11 aliados para supervisar el progreso de los proyectos de Taiwán destinados a apoyar la digitalización, el desarrollo tecnológico y la formación de talento. El ministro mencionó el Parque de Tecnología Inteligente Taiwán–Paraguay y el Parque de Innovación Industrial de Taiwán en Eswatini como ejemplos en marcha del Proyecto de Prosperidad con Aliados Diplomáticos.Además de trabajar con los aliados, el Gobierno también ha profundizado la cooperación con socios afines, afirmó Lin, citando la incorporación del Reino Unido al Marco Global de Cooperación y Capacitación (GCTF, siglas en inglés) como miembro pleno este año. El MOFA añadió que Lin visitó Europa varias veces este año para promover intercambios culturales y tecnológicos, enfatizando el papel indispensable de Taiwán en la reindustrialización europea y en la reestructuración de sus cadenas de suministro.

Con respecto a las relaciones Taiwán–Estados Unidos, el ministro indicó que Taiwán está avanzando hacia una mayor colaboración con EE. UU. en industrias clave como la inteligencia artificial y los semiconductores, con el fin de ampliar las cadenas de suministro democráticas y reforzar la resiliencia económica.

Al hablar de la relación con Japón, Lin describió a ambas partes como socios fundamentales en la primera cadena de islas, y expresó el deseo de Taiwán de unirse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, siglas en inglés) con el apoyo de Japón. También señaló que Taiwán espera abrir negociaciones con Japón para un acuerdo de asociación económica.

Fuente: Noticias de Taiwán

