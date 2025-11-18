Midis designa a Fidel Pintado Pasapera como nuevo viceministro de Prestaciones Sociales

El funcionario ha sido director ejecutivo del programa PAIS del Midis, y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la Resolución Suprema N.° 018-2025-MIDIS, designó al señor Fidel Pintado Pasapera en el cargo de viceministro de Prestaciones Sociales del Midis.

El viceminitstro de Prestaciones Sociales tiene como funciones gestionar, administrar y ejecutar la política, planes, programas y proyectos del Midis, así como coordinar y articular las actividades que desarrollan las distintas entidades a cargo de los programas sociales.

Con más de 25 años de experiencia en el sector público, Fidel Pintado Pasapera se ha desempeñado ocupando cargos de funcionario público como director ejecutivo del programa PAIS del Midis, viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, presidente ejecutivo de DEVIDA, gerente general de DEVIDA, gerente general de SENAMHI, y miembro del directorio de ENACO.

También ha ocupado cargos de asesoramiento en los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros puestos de dirección relacionados a gestión municipal, protección y promoción de los derechos humanos, derechos fundamentales, de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, de orden interno y materias penales.

Fidel Pintado Pasapera es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en Gestión Estratégica de Empresas de la Universidad Nacional del Callao y Máster de Gerencia Pública de EUCIM Business School – Universidad San Martín de Porres.

Asimismo, cuenta con estudios complementarios en Gestión Pública, Derecho Procesal Penal, Derecho de Familia, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador.