Midis: cerca del 88 % de usuarios de Pensión 65 cobra su subvención con tarjeta de débito en La Libertad

Adultos mayores retiran el soporte económico de S/350 de manera rápida y segura

Alrededor del 88 % de usuarios de Pensión 65 en el departamento de La Libertad cobra su subvención bimestral de S/350, de manera rápida y te segura, a través de su tarjeta de débito del Banco de la Nación, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), encabezado por la titular del sector Lesly Shica.

De los 41 953 adultos mayores que reciben la protección social e integral del programa del Midis, más de 36 800 cuentan con esta herramienta financiera que les permite retirar el soporte económico en cajeros o agentes Multired, evitando las aglomeraciones en las agencias bancarias.

“En la región La Libertad tenemos cerca del 88 % de usuarios tarjetizados”, indica la institución. Cabe precisar que la provincia de Trujillo tiene 7,504 adultos mayores en su padrón, de los cuales 6,827 utiliza su tarjeta de débito. La lista continúa con Sánchez Carrión (5,667), Otuzco (5,500), Pataz (4,620), Santiago de Chuco (3,523), y Pacasmayo (2,141).

Protección social

La modernización del cobro forma parte de la cobertura integral y protección social que brinda el Midis, a través de Pensión 65. La entidad también precisa que en La Libertad hay más de 6,200 usuarios que revaloran sus conocimientos ancestrales en ferias u otras actividades que se articulan con los gobiernos locales.

“También estamos impulsando los emprendimientos de 2,400 adultos mayores, a base de sus habilidades y costumbres. Mientras que más de 3,100 han recibido una atención médica diferenciada con el servicio ‘Te acompaño’, y más de 5,200 han recibido lentes para ver de cerca y con protección UV”, concluye el programa social.