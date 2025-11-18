Más de 426 000 maestros reciben este mes el segundo tramo del aumento salarial

Este año, los maestros recibieron incrementos de S/400 a S/1,120, según su escala magisterial y jornada de trabajo

El Ministerio de Educación (Minedu), como parte de su política de fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial, implementará este mes de noviembre el segundo tramo del incremento remunerativo que beneficiará a más de 426 000 maestros en todo el país y elevará el piso salarial a S/ 3500.

Con el pago del segundo tramo, los maestros percibirán remuneraciones entre S/3500 y S/7351 para jornadas de 30 horas, y entre S/4667 y S/9801 para jornadas de 40 horas, según su escala magisterial. El docente contratado percibe el incremento remunerativo equivalente a lo que recibe el docente nombrado de la primera escala.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que, de esta manera, el Gobierno cumple su compromiso con el magisterio y continúa fortaleciendo la Carrera Pública Magisterial, al tiempo que reconoce el esfuerzo de cada docente que, desde su aula, contribuye al desarrollo del país.

El incremento salarial, implementado en dos tramos (marzo y noviembre de 2025), representa un aumento acumulado entre S/400 y S/1120 en función de la jornada de trabajo y escala magisterial. En total, el Estado destina S/1435 millones para este fin, en reconocimiento al rol fundamental que cumplen los maestros.

Otros beneficios

Además de este incremento, más de 200 000 maestros reciben asignaciones mensuales adicionales por laborar en zona rural, de frontera o el VRAEM, así como por trabajar en instituciones unidocentes, multigrado o bilingües. De esta forma, pueden percibir hasta cinco distintas asignaciones de manera simultánea.

Los docentes también acceden a los beneficios de la Carrera Pública Magisterial, como la compensación por tiempo de servicios (CTS), que equivale al 100 % de la remuneración íntegra mensual por cada año laborado. En el caso de los docentes contratados, más de 150 000 recibieron su CTS en 2025, para lo cual el Estado realizó una inversión superior a los S/400 millones.

Finalmente, en diciembre de este año, cerca de 8400 docentes que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial en el tercio superior del concurso 2024 recibirán la primera armada (S/6000) del bono de atracción de S/18 000. Asimismo, más de 24 000 docentes recibirán su segunda armada por el mismo concepto, con una inversión de S/190.4 millones.

“Las mejoras salariales y los beneficios adicionales son parte de una política sostenida de bienestar docente. Un maestro reconocido y con mejores condiciones laborales puede concentrar su esfuerzo en lo más importante: el aprendizaje de sus estudiantes”, destacó el ministro Figueroa.