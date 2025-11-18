Huánuco: Alimentos del programa Wasi Mikuna NO causaron intoxicación de escolares según informe epidemiológico

– Análisis señalaron que productos entregados a estudiantes en la institución educativa Javier Pulgar Vidal se encontraban en óptimas condiciones.

El programa Wasi Mikuna, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), solicitó a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) un pronunciamiento técnico sobre la aptitud de los alimentos involucrados, tras conocerse la queja de una supuesta intoxicación en 16 escolares presentada el martes 11 de noviembre.

Los exámenes de laboratorio y el análisis epidemiológico efectuados confirmaron que no se encontró ningún contaminante ni anomalía que represente riesgo para la salud. Estos resultados reafirman que los alimentos proporcionados por el programa se encontraban en óptimas condiciones.

En todo momento se priorizó la salud de los estudiantes, por ello se solicitó a la Dirección Regional de Salud de Huánuco la ejecución de la vigilancia sanitaria en los productos distribuidos en la institución educativa y en el establecimiento del proveedor.

Después de conocer los resultados, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna reafirma que los alimentos distribuidos en la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, ubicada en el centro poblado La Esperanza (distrito de Amarilis), fueron los apropiados para el consumo, conforme lo indican los informes epidemiológica emitidos por la autoridad sanitaria.

Los resultados de estas pruebas serán enviados por el área legal del programa al Ministerio Público, para que la Fiscalía de Prevención del Delito lo asigne como prueba y pueda dar con los responsables detrás de esta información falsa que causa desconfianza en la alimentación que se distribuye a los niños.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna reafirma su compromiso con la seguridad, calidad e inocuidad de los alimentos entregados a niñas y niños del país. Asimismo, recuerda a la ciudadanía que cuenta con la línea gratuita 0800 20 600 para recibir consultas, sugerencias o alertas sobre el servicio alimentario.