G7 apoya a Taiwán y su rol en la paz regional 

El presidente Lai Ching-te celebró que los ministros de Exteriores del G7 hayan emitido una nueva declaración conjunta en la que reafirman su apoyo a la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. El documento también respalda la participación significativa de la isla en organizaciones internacionales, un gesto que Lai interpreta como prueba del reconocimiento global hacia Taiwán.

El mandatario agradeció a los países aliados que han defendido constantemente a Taiwán en escenarios internacionales y destacó las recientes visitas a Europa de la vicepresidenta Hsiao Bi-khim y la expresidenta Tsai Ing-wen, quienes han compartido la experiencia democrática taiwanesa y reforzado los lazos con socios internacionales.

Lai aseguró que la creciente atención global demuestra que Taiwán es un socio responsable y digno de confianza. Subrayó que el país tiene la voluntad y la capacidad de seguir contribuyendo a la comunidad internacional y que, ante un entorno mundial cambiante, continuará avanzando con determinación junto a sus aliados para ser una fuerza estable y fiable.

Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=175469