Fuerzas Armadas despliegan operaciones permanentes en Pataz y el Vraem contra minería ilegal y terrorismo

Militares se mantienen en zonas de emergencia. Fuerzas Armadas realizan acciones conjuntas con la Policía, Sunat, Minem y otras instituciones del Estado para combatir la criminalidad organizada

Las Fuerzas Armadas ejecutan un despliegue permanente en Pataz, La Libertad, y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro para enfrentar la minería ilegal, la delincuencia y los remanentes de Sendero Luminoso. Las operaciones se desarrollan de manera articulada con la Policía Nacional y múltiples instituciones estatales en zonas bajo estado de emergencia. El jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., David Guillermo Ojeda Parra, informó que el trabajo integrado busca formalizar la minería, restablecer la seguridad ciudadana y reducir la presencia terrorista.

Operaciones integradas en Pataz

El general Ojeda Parra explicó que en Pataz se ejecutan operaciones conjuntas con diversos organismos del Estado. «No solo intervienen las Fuerzas Armadas y la Policía, sino también entidades como la Sunat, el Ministerio de Energía y Minas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y, en algunos casos, la Defensoría del Pueblo, todas integradas en acciones simultáneas», declaró a Radio Nacional.

Las operaciones incluyen la participación de Sucamec y Sutran para reforzar controles sobre el transporte y la circulación de armas. El propósito es lograr «un control más acucioso y minucioso de las actividades, a fin de formalizar la minería, darle seguridad a la población y que retorne a la normalidad», señaló.

Reducción terrorista en el Vraem

En el Vraem, la presencia de remanentes senderistas se redujo significativamente en 25 años. «Comenzamos con más de 35 distritos en estado de emergencia; ahora ni siquiera la quinta parte. Estamos dando oportunidad para que la población se desarrolle», afirmó Ojeda Parra.

El general destacó que los cultivos alternativos como la piña golden y el cacao brindan nuevas oportunidades económicas. La estrategia incluye centros técnicos productivos que capacitan a jóvenes en oficios. «Nuestro personal de tropa aprende un oficio durante el servicio y también puede acceder a institutos tecnológicos de las Fuerzas Armadas», comentó.

Los conscriptos reciben formación en electricidad, mecánica o carpintería. «Esto les permite insertarse en la población económicamente activa, encontrar un trabajo y cumplir sus sueños al salir del servicio militar con una profesión», precisó.