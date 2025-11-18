Fiscal superior logró condena de cadena perpetua contra sujeto que violó varias veces a una menor de edad

Daniel Cristóbal Morote Meléndez fue condenado a la pena máxima de cadena perpetua por abusar sexualmente en reiteradas oportunidades a una menor de edad en su domicilio del distrito de San Juan de Miraflores, el año 2016. Además, pagará 38 000.00 soles de reparación civil a favor de la agraviada.

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur a cargo de la fiscal Niccy Mariel Valencia Llerena, logró que se imponga esta drástica condena contra Daniel Cristóbal Morote Meléndez; por el delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de edad, en agravio de una menor de 11 años de edad.

El hecho ocurrió el año 2016, en el inmueble ubicado en el pasaje Virgen del Buen Pastor- sector Pamplona Alta- San Juan de Miraflores, en donde residía el procesado; en el mismo inmueble, pero en diferente piso vivía la menor con su madre.

En junio de ese año, el procesado habría consumado la primera violación sexual. Este condenable acto se repitió hasta setiembre del mismo año. Casi a la media noche del 11 de setiembre de 2016, la menor agraviada se encontraba en su domicilio y fue contactada por el procesado mediante el Facebook. Al día siguiente, éste, amenazó con suicidarse, consiguiendo que la menor vaya a su dormitorio donde volvió a ser violada por última vez.

Ante estos sucesos, la menor agraviada le confesó a su madre sobre las violaciones sexuales que venía sufriendo, por lo que esta se dirigió a la comisaría de Pamplona a denunciar los hechos.

Tras minuciosas diligencias, la fiscal superior titular Niccy Mariel Valencia Llerena logró recabar contundentes indicios probatorios, mismos que expuso en el juicio oral consiguiendo la máxima sentencia condenatoria.

De esta manera, el Ministerio Público ratifica su firme compromiso con la defensa y protección de los derechos del menor y de la familia.