Fabio Gruber dejó buena impresión en su estreno por Perú ante Chile en Sochi

Con puntaje positivo. Fabio Gruber fue la principal novedad de la Selección de Perú en el amistoso que cayó ante Chile 2-1, disputado en territorio ruso. El defensor del Nuremberg de Alemania, recibió la confianza del comando técnico que encabezó Manuel Barreto, para ser titular, jugar 90 minutos y respondió con una actuación que deja contentos a todos.

El zaguero de 23 años compartió la línea defensiva con Renzo Garcés, mostrando solidez en el fondo, seguridad en la salida con balón y un destacado dominio del juego aéreo. Gruber se asentó rápidamente en el ritmo del partido y aportó jerarquía en un partido que exigió concentración en cada tramo del compromiso.

A lo largo del compromiso, el zaguero central no solo cumplió en labores defensivas, sino que también se animó a adelantar líneas para empujar al equipo en busca del empate. Incluso estuvo muy cerca de anotar su primer gol con la selección tras conectar un centro preciso de Marcos López, aunque su remate no encontró destino de red.

Tras su presentación con la camiseta blanquirroja, Gruber retornará a Alemania para reincorporarse al Nuremberg, club con el que disputa la Bundesliga 2. Su equipo enfrentará este domingo 23 de noviembre ante el Arminia Bielefeld a las 7:30 a.m. (hora peruana), en un duelo clave para mantenerse en la pelea por el ascenso.