Escocia, Austria, Belgica y Suiza los últimos clasificados directo por Europa al Mundial 2026

Se cerró la etapa clasificatoria europea al Mundial 2026, con la consagración de las Selecciones de Escocia y Austria, quienes se convirtieron en los últimos en obtener el pasaje a la justa mundialista. Los primeros debieron bregar mucho para imponerse a Dinamarca 4-2 en Glasgow, y los segundos debieron bregar mucho para empatar en Viena con Bosnia-Herzegovina 1-1. Ambos volverán a un Mundial después de 28 años.

Por el Grupo “C” en el Hampden Park de Glasgow, se vivió uno de los partidos más dramáticos de estas Eliminatorias Europeas, donde Escocia que necesitaba ganar para ir al Mundial, logró su objetivo al vencer a Dinamarca 4-2, aunque los dos últimos goles llegaron en el final del partido. Anotaron por el ganador McTominay (3’), Shankland (78’), Tierney (93’) y McLean (99’), descotando por los daneses Hojlund (57’ de penal) y Dorgu (82’).

Por el Grupo “H” en el Ernst Happel Stadion de Viena, los bosnios sabiendo que solo ganando irían al Mundial 2026 directamente, salieron ofensivos y a los 12’ Tabakovic los puso en ventaja, pero los austriacos remaron dese atrás para lograr el empate y lo lograron a los 78’ Gregoritsch, que le daba el boleto directo con 19 puntos, mientras Bosnia- Herzegovina con 17 jugará el repechaje.

En tanto Bélgica en el Grupo “J” y Suiza en el Grupo ”B”, confirmaron su pase al Mundial, goleando a Liechtenstein 7-0 y empate con Kosovo 1-1 respectivamente.

La ya clasificada España no pudo cerrar con todas victorias en el Grupo “E”, al empatar de local en el Estadio La Cartuja de Sevilla 2.2 con Turquía (al repechaje). Anotaron por los de la “Furia Roja” Dani Olmo (4’) y Mike Oyarzabal (62’) y para los turcos Gui (42’) y Ozcan (54’).

Los clasificados por Europa al Mundial son los siguientes: Inglaterra, Francia, Croacia, España, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Austria , Escocia, Bélgica y Suiza. Faltan otras plazas que se definirán en el Repechaje.