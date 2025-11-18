‘El reventonazo de la Chola’ supera a ‘Yo Soy’ y ‘JB en ATV’ en el rating del fin de semana 

‘El reventonazo de la Chola’ y ‘Esta noche’, dos programas de América Televisión, continúan liderando el rating del fin de semana y se mantienen líderas de la teleaudiencia nacional

La Chola Chabuca agita las polleras y agradece al público por el respaldo para sus programas sabatinos que se convirtieron en los más vistos del fin de semana. Según Kantar Ibope Media, a fecha del 15 de noviembre, el espacio de señal abierta, conducido por Ernesto Pimentel, acumuló 9.9 puntos de rating, superando a populares propuestas como ‘Yo Soy’ y ‘JB en ATV’, reafirmando que goza de una popularidad sostenida.

En el último mes ocupó el primer lugar general entre las 20 propuestas sabatinas de la parrilla peruana. Durante su más reciente edición, ‘La Chola Chabuca’ recibió a Alex Duque, dueño de ‘Son del Duke’, quien respondió sobre la renuncia de cuatro integrantes de la agrupación chiclayana, así como los supuestos maltratos. Además, Ernesto Pimentel también entrevistó al elenco de la película nacional ‘El correcaminos’ y a Toño Centella.

La edición del sábado 15 de noviembre de ‘El reventonazo de la Chola’ alcanzó 9.9 de rating. Otro programa de América Televisión que lideró la parrilla sabatina fue ‘Esta noche’ con 8.1 de popularidad, dejando atrás a ‘Yo Soy’, emitido por Latina, con 6.8 de puntuación, mientras que ‘JB en ATV’ también se quedó atrás.

El liderazgo del programa de Ernesto Pimentel revela que las familias peruanas apuestan por las ofertas televisadas donde predomine el entretenimiento y el humor. Asimismo, otro programa de la señal del 4 que reunió a una amplía cantidad de televidentes fue ‘El chavo’, reflejando la preferencia del público por contenidos clásicos de América Latina.

Por otro lado, ‘Esta noche’, también conducido por la ‘Chola Chabuca’, se posicionó en el quinto lugar con 8,1 puntos. En tanto, el programa de Latina, ‘Yo soy’, logró un rating de 6,8 puntos durante su emisión de 9 p.m. a 11 p.m., ocupando el noveno lugar en la clasificación general.