Brasil se clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 17 en Qatar, al eliminar a Francia en penales

Avanza firme. La Selección de Brasil avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 17 de Qatar tras superar 4-3 en una emocionante y dramática tanda de penales a su similar de Francia, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Ahora el Scratch se medirá ante Marruecos, que dejó en el camino a Mali por 3-2.

Los franceses abrieron el marcador a los 33’por acción de Himbert, quien capitalizó un rebote después de que el arquero João Pedro bloqueara el penal ejecutado por Batola.

En el complemento, Brasil adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, y lo tuvo a los 83′, pero Ruan Pablo erró un penal estrellando el balón en el poste. Pese a ese duro golpe, la ‘Canarinha’ mantuvo la presión y encontró la igualdad a los 89’ gracias a Tavares, que empujó el partido a la definición, acertando otro penal.

En dicha instancia, João Pedro volvió a erigirse como figura -ya había atajado tres penales ante Paraguay en la ronda anterior- y detuvo dos remates de los franceses, permitiendo que Brasil cerrara la serie por 4-3 y celebrara una clasificación sufrida pero merecida. Las otras llaves de Cuartos de Final serán los siguientes: Portugal-Suiza; Brasil-Marruecos y Burkina Faso-Italia..