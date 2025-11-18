Bolivia sufrió segunda derrota en su gira por Asia al caer ante Japón en Tokio 3-0

Segundo revés. En partido amistoso jugado hoy en Tokio, la selección de Bolivia cayó ante su similar de Japón 3-0. El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, fue titular nuevamente en todo el partido, por el elenco del altiplano, que se prepara para afrontar el Repechaje en Guadalajara-México en marzo del próximo año, para intentar llegar a su segundo Mundial.

El cuadro nipón, clasificada al Mundial, no tuvo problemas para imponerse, logrando sus goles por acción de Daichi Kamada a los 4’, Shuto Machino aumentó a los 72’ y Keito Nakamura sobre los 78’ sentenció el partido, que fue dominado ampliamente, confirmando su superioridad..

Bolivia, que la semana pasada había caído por 2-0 ante Corea del Sur, busca llegar afiatado al Repechaje, donde por Ranking FIFA, deberá jugar más partidos, si quiere buscar llegar al Mundial. En diciembre jugará un amistoso en Chincha ante la Selección de la Agremiación de Futbolistas Peruanos.