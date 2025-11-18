Balean patio de maniobras de empresa El Rápido en San Martín de Porres

Delincuentes dispararon ocho veces contra las instalaciones de la línea de transporte en medio de la ola de extorsiones que azota al sector



Un grupo de sujetos armados atacó durante la madrugada de este martes el patio de maniobras de la empresa de transporte El Rápido, ubicado en la avenida Chuquitanta, urbanización La Planicie, en San Martín de Porres. Los delincuentes dispararon múltiples veces contra el portón principal de las instalaciones, dejando al menos ocho casquillos de bala en la escena. Afortunadamente, el ataque no dejó heridos ni víctimas mortales.

Rastros de violencia en la puerta principal

La Policía Nacional llegó al lugar y estableció un perímetro de seguridad para iniciar las investigaciones. Los peritos de criminalística recolectaron ocho casquillos de bala dispersos en la zona. El portón metálico de color celeste muestra seis agujeros de bala que evidencian la intensidad del ataque. Las autoridades sospechan que este nuevo acto violento responde a extorsiones contra la empresa, conocida como Línea 42, que opera la ruta San Martín de Porres-San Juan de Lurigancho.

Un equipo periodístico conversó con vecinos del sector, quienes confirmaron el uso del local como cochera de la empresa. Los residentes expresaron su temor ante la inseguridad que viven diariamente. «Es una cochera de una empresa de transportes, de El Rápido. Estamos con temor, como todos, de subir a los servicios públicos. Uno no está seguro. Solo pido seguridad, nada más», manifestó un vecino de la zona.

Historial de violencia contra la empresa

Esta no es la primera vez que El Rápido sufre ataques. En abril de este año, extorsionadores balearon un bus de la misma línea en San Martín de Porres, sin dejar víctimas. La situación empeoró en julio, cuando asesinaron a un chofer de la empresa a la altura del paradero Villa Sol, en Los Olivos. Tras ese crimen, los trabajadores suspendieron el servicio durante dos días en señal de protesta.

Al cierre de esta edición, la empresa no emitió comunicado oficial. El patio de maniobras permanece cerrado y se desconoce si los buses circularán este martes. La violencia contra el transporte público se intensifica mientras las autoridades aún no logran frenar la ola extorsiva que paraliza Lima.