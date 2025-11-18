Alrededor de 50 mil turistas llegarán a final de la CONMEBOL Libertadores el 29 de noviembre

Lima la capital del Perú, se prepara para recibir uno de los mayores ingresos de turismo del año: la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025 podría dejarle al país un impacto económico de $ 75 millones. Así lo estima el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que calcula la llegada de alrededor de 50, 000 turistas extranjeros para el partido que se jugará el sábado 29 de noviembre entre Palmeiras y Flamengo ambos de Brasil, desde las 3:00 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.

Teresa Mera, titular del Mincetur, remarcó que esta final será una vitrina internacional para mostrar la capacidad operativa, infraestructura y experiencia del Perú para manejar grandes flujos de visitantes. Y un detalle importante: estos turistas no solo moverán el sector hotelero o gastronómico en Lima, sino que también podrían animarse a viajar al interior del país, dinamizando economías regionales.

Las proyecciones de este año 2025 superan los resultados de la última final que tuvo Lima como sede, en el 2019. En aquella ocasión llegaron más de 40, 000 visitantes extranjeros y el movimiento económico fue de cerca de $ 62 millones.

Para esta edición, el gasto promedio por turista se calcula en $ 1000, por encima de los $ 794 del 2019. Además, se espera que la estadía promedio sea de tres a cuatro noches, con preferencia por hoteles de tres estrellas y alquileres temporales, como departamentos y casas ofrecidas en plataformas digitales.