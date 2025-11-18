Alcalde Jesús Gálvez y ministro de Salud anuncian avance decisivo para el nuevo Centro de Salud Jesús María

El alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, recibió al ministro de Salud, Dr. Luis Quiroz, quien anunció que el expediente técnico del nuevo Centro de Salud Jesús María será culminado este 28 de noviembre, gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Jesús María.

El ministro de salud resalto “Dentro de la gestión del Gobierno se está priorizando el fortalecimiento del primer nivel de atención. En ese marco, el nuevo Centro de Salud Jesús María se está haciendo realidad porque el 28 de noviembre se concluye el expediente técnico que permitirá iniciar su construcción. Esto no sería posible sin el trabajo articulado con la Municipalidad de Jesús María”,

Este importante avance permitirá dar inicio al proceso de construcción del nuevo establecimiento de salud, un proyecto largamente esperado que se convertirá en una realidad para todos los vecinos del distrito.

El futuro centro de salud contará con un moderno edificio de ocho pisos, servicios especializados, áreas de atención de emergencias y hospitalización, beneficiando no solo a los residentes de Jesús María, sino también a familias de distritos vecinos como Pueblo Libre, Breña y Lince.

La Municipalidad de Jesús María reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la atención primaria y garanticen servicios de salud dignos y de calidad para toda la comunidad.