Sicarios atacan a influencer ‘Tío Winner’ en Trujillo y matan a su acompañante

Cámaras de seguridad registraron el violento atentado ocurrido frente a un edificio en la avenida Miraflores, donde dos encapuchados dispararon contra el grupo

Dos sicarios armados atacaron a balazos al influencer Cristhian Flores Villafranco, conocido como ‘Tío Winner’, en plena avenida Miraflores de Trujillo. El atentado dejó un muerto, Jair Méndez Vásquez, quien recibió disparos en el pecho y abdomen. La Policía Nacional del Perú investiga el caso como un ataque premeditado ejecutado con precisión milimétrica.

Un crimen planificado



El ataque ocurrió cuando Flores llegó al edificio junto a dos amigos. Los tres se detuvieron brevemente frente al acceso principal, momento que aprovecharon dos hombres encapuchados para correr hacia ellos y disparar desde corta distancia. Las cámaras de seguridad muestran que los agresores actuaron con rapidez y coordinación, lo que descarta cualquier hipótesis de asalto común.

El influencer y uno de sus acompañantes lograron entrar al inmueble para protegerse. Méndez Vásquez, en cambio, quedó expuesto a los disparos. Los proyectiles lo alcanzaron en órganos vitales y murió de manera instantánea. Los sicarios huyeron a pie y desaparecieron entre las calles cercanas antes de que los vecinos pudieran reaccionar.

Estado del influencer



El Sistema de Atención Móvil de Urgencia ingresó al edificio para atender a Flores. Una bala rozó su cuerpo y le causó una herida superficial. Los médicos confirmaron que no hay compromiso de órganos vitales ni riesgo de complicaciones. El tercer acompañante salió ileso físicamente, aunque recibió atención psicológica tras presenciar el asesinato.

Líneas de investigación



La Policía solicitó los videos de viviendas y comercios de la zona para rastrear la ruta de los atacantes. Los investigadores también revisan las comunicaciones recientes del influencer para determinar si él y su grupo eran objetivos específicos. Horas antes del atentado, Flores anunció en redes sociales la organización de un partido de fútbol con otros creadores de contenido y un encuentro deportivo con Gerald Oropeza y el futbolista Christian Cueva.

La División de Homicidios evalúa si estos eventos públicos guardan relación con el ataque, aunque no existe un vínculo confirmado. Los agentes continúan con los interrogatorios a testigos y el análisis de casquillos encontrados en la escena. Las autoridades pidieron a la población entregar cualquier información que ayude a identificar a los responsables.