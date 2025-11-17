Selección Peruana enfrenta este martes a Chile en Sochi al mediodía con varios cambios

Su segundo partido amistoso en territorio ruso, sostendrá este martes al mediodía la Selección Peruana que se medirá ante su similar de Chile, donde el técnico Manuel Barreto haría algunas variantes en el once inicial, en relación al que jugó frente a Rusia (1-1), con el debut de Fabio Gruber en la última línea, por Renzo Garcés

En otros sectores, Alex Valera irá en lugar de Adrián Ugarriza como atacante, mientras que Piero Quispe ocuparía el lugar de Jairo Concha en la volante, mientras mantiene a Martín Távara . En el transcurrir del partido echaría mano de jugadores como Jesús Castillo, Kevin Quevedo y el mismo Piero Cari.

Sobre el rival de turno Chile, llega con el ánimo arriba, tras vencer a Rusia 2-0 el sábado, y el técnico Nicolás Córdova, hará también variantes en el once inicial, ingresando desde el vamos Cepeda y Brereton en el ataque, y en el fondo seguirá la experiencia de Maripán. Recordemos que ya ambos seleccionados se enfrentaron en octubre último en Santiago, con victoria de los araucanos 2-1.

ALINEACIONES

PERÚ: Gallese; Lazo, Araujo, Gruber; Inga, Noriega, Távara, López; Quispe, Valera y Castro. DT: M. Barreto.

CHILE: Vigouroux; Maripán, Román, Kuscevic; Hormazábal, Loyola, Pizarro, Altamirano; Osorio, Cepeda y Brereton. DT: N. Córdova.

HORA: 12. 00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Fisht de Sochi