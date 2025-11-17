Ministra Lesly Shica anuncia que no claudicará ante presiones y revela cambios en sistema de alimentación escolar

Titular del Midis adelantó que este lunes se ejecutarán operativos relámpagos para verificar calidad de alimentos que reciben escolares en diversas regiones del país..



La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, sostuvo que no claudicará ante las presiones que estarían ejerciendo personas vinculadas a las empresas que ya no podrán contratar con el Estado, debido a los cambios ejecutados por su gestión en el sistema de alimentación escolar.



“A todos los que tienen intereses económicos, los ataques no me harán retroceder en enfrentar al estatus quo en el Midis. Mi prioridad será abrir el mercado, porque no podemos aceptar que haya más empresas creadas ad hoc para la alimentación escolar”, subrayó la ministra Shica Seguil.



En otro momento, señaló que su gestión ha puesto en marcha una política de puertas abiertas que incluye lograr que compitan las mejores marcas del mercado en estos procesos de compras del nuevo Programa de Alimentación Escolar. “Porque todos los niños merecen comer lo mismo que nos gustaría que coman nuestros hijos, alimentos de calidad y nutritivos”, manifestó.



“A los padres de familia de los 4 millones de escolares a los que llegan estos alimentos, les prometo que voy a defender la salud de sus hijos como si fueran los míos”, remarcó la ministra Shica tras asegurar que tiene el respaldo familiar que le permite mantenerse firme en la decisión de acabar con un sistema de alimentación escolar que no ha funcionado.

La titular del Midis reiteró que en su gestión al frente del Midis se han iniciado diversas acciones preventivas a fin de asegurar un desayuno digno para los niños que estudian en las escuelas públicas de todo el país, ya que, “este Gobierno está comprometido con la seguridad alimentaria de los escolares y la transparencia en los procesos de compras de alimentos”.

Adelantó que este lunes se ejecutará un operativo relámpago, al que se ha denominado “Todos comemos lo mismo” y permitirá desplegar supervisiones simultáneas en Cusco, Puno, Lima y otras regiones, para verificar la calidad de los alimentos que reciben los escolares en las escuelas públicas de estas regiones.



La ministra Shica recordó que, desde su primer día al frente del Midis, ha convocado a las máximas autoridades de Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República, con el objetivo de coordinar acciones de supervisión, fiscalización y control de los alimentos que reciben los escolares en más de 67 mil colegios del país.