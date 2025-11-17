Ministerio Público logró condena de cadena perpetua contra hombre que abusó sexualmente de una menor de edad

Gianfranco Luigui Hurtado Quiza fue condenado a la pena máxima de cadena perpetua por sostener relaciones sexuales con una menor de edad en su vivienda del distrito de Villa El Salvador, el 5 de febrero del año 2023. El imputado además, pagará 1 000.00 soles de reparación civil a favor de la parte agraviada.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, primer despacho – de Villa Salvador, consiguió que se dicte la drástica sentencia condenatoria contra Gianfranco Luigui Hurtado Quiza, por ser autor de la comisión del delito contra la Libertad sexual– violación sexual, en agravio de una menor de 12 años de edad.

En el juicio, la fiscal adjunta provincial Cindy Crihs Soria Villacrez, oralizó las pruebas que se reunieron durante las investigaciones del hecho ilícito cometido en el sector 1, Villa El Salvador, el 5 de febrero del año 2023.

La menor tenía 11 años de edad cuando conoció al investigado Gianfranco Luigui Hurtado Quiza, con quien llegó a entablar una amistad. Luego, que ambos intercambiaron datos personales (ella le dijo tener 13 años de edad y el 18) entablaron una relación sentimental.

El 05 de febrero del 2023, la menor agraviada tuvo una discusión con su cuñado, por lo que le escribió al investigado su deseo de fugarse de su casa. Este aceptó y la recogió para llevarla al inmueble de sus padres, en donde consumó el acto de sexual.

La madre de la menor se enteró que ésta estaba en casa del investigado y fue a buscarla. Al llegar al lugar, encontró a la menor y procedió a llamar a la comisaría de Laderas de Villa, siendo que el personal policial procedió a trasladar a la menor para su reconocimiento médico legal de integridad sexual. Asimismo, el investigado fue intervenido por los efectivos policiales y conducido a la Comisaria de Laderas – Villa El Salvador para las diligencias respectivas.

El Ministerio Público ratifica su defensa al menor y a la familia.