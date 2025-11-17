Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente que robó celular en Cajamarca

El imputado Eladio Enrique Añero Alvarado que fue capturado por transeúntes tras amenazar de muerte a dos mujeres para robarle su celular, el 13 de noviembre en el centro de la ciudad, será juzgado bajo mandato de prisión preventiva por el Poder Judicial de Cajamarca.

En audiencia pública, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Cajamarca, ordenó prisión preventiva contra Eladio Enrique Añero Alvarado, investigado por el delito de robo agravado en agravio de Olga Villanueva Valdivia.

Durante la audiencia, la magistrada a cargo determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan directamente al investigado con el violento asalto cometido contra la agraviada y su acompañante, a quienes empujó, insultó y amenazó de muerte simulando portar un arma, para luego apoderarse de un teléfono celular.

Gracias al apoyo inmediato de ciudadanos, el sujeto fue perseguido y reducido en las inmediaciones del jirón Misti, donde fue hallado en posesión del equipo móvil sustraído.

La judicatura destacó que el imputado cuenta con antecedentes por similares delitos, condición que lo califica como reincidente, lo que eleva el marco punitivo aplicable de una pena no menor de 30 años de pena privativa de la libertad. Asimismo, se verificó la ausencia de arraigo domiciliario, laboral y familiar, configurándose el peligro de fuga y justificando la imposición de la medida coercitiva.

La medida fue considerada proporcional y necesaria debido a la gravedad del hecho y las agravantes contempladas en el artículo 189 del Código Penal, al haber sido cometido contra mujeres y sobre un teléfono celular, generando un impacto negativo en la seguridad ciudadana.

Finalmente, el Poder Judicial dispuso el inmediato internamiento del investigado en el establecimiento penitenciario correspondiente, mientras continúa el proceso inmediato.