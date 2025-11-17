Joven drogadicto asesina a machetazos a su madre y abuela en Chiclayo

El doble crimen ocurrió en Zaña después de años de violencia intrafamiliar que las víctimas nunca denunciaron por miedo. La policía capturó al agresor mientras dormía en un parque con el arma homicida.



Antonio S., de 24 años, asesinó brutalmente a su madre Cecilia G. y a su abuela Rosalía I. en el distrito de Zaña, Chiclayo. El joven atacó con un machete dentro del domicilio familiar bajo los efectos de drogas. Los gritos desesperados de las víctimas alertaron a los vecinos. Ellos llamaron de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP). Horas después del doble homicidio, los agentes encontraron al agresor durmiendo en un parque cercano. Aún llevaba consigo el machete ensangrentado.

Un patrón de violencia ignorado



La tragedia no surgió de la nada. Familiares revelaron que Antonio S. consumía drogas desde hace años. Exigía dinero constantemente para financiar su adicción. Cuando se lo negaban, respondía con violencia.

«Él pedía dinero constantemente para comprar droga y era violento cuando no se lo daban», señaló una prima del agresor. Tanto Cecilia como Rosalía soportaban agresiones frecuentes. Nunca denunciaron los hechos por temor a represalias.

El joven estuvo internado dos veces en centros de rehabilitación. Los tratamientos fracasaron. No logró superar su adicción ni controlar su conducta agresiva. La familia vivía atrapada en un ciclo de violencia sin salida aparente.

Captura y proceso judicial



«Lo encontramos durmiendo en un parque cercano, aún con el arma con la que cometió los hechos», indicaron fuentes policiales. La detención ocurrió sin resistencia. El agresor aún permanecía bajo efectos de las drogas.

El representante de la Fiscalía ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue de Chiclayo. Se abrió una investigación por homicidio calificado. El caso evidencia la negligencia estatal ante situaciones de violencia intrafamiliar.

Una comunidad en duelo



Los vecinos de Zaña lamentan la pérdida de dos mujeres queridas en la localidad. Familiares solicitaron apoyo para costear los gastos funerarios. Piden una cristiana sepultura para las víctimas.

Este feminicidio expone la urgencia de políticas públicas efectivas contra la violencia doméstica y la drogadicción. Las víctimas callaron por miedo. El sistema falló en protegerlas. Ahora, dos vidas menos y una familia destrozada son el saldo de la inacción institucional.