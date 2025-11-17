Diego Torres estrena su disco“MI NORTE & MI SUR”

El cantautor argentino Diego Torres presenta Mi Norte & Mi Sur, su nuevo álbum de estudio bajo el sello Sony Music.

Diego Torres regresa con una producción vibrante que marca su retorno con fuerza, emoción y ganas de innovar: “Mi Norte & Mi Sur” es un disco que contiene once canciones y cuenta con destacadas colaboraciones con artistas internacionales como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, demostrando, una vez más, la vocación de Torres por tender puentes entre géneros y culturas y celebrar quiénes y cómo somos.

El focus track del álbum “Vas a Quedarte”, junto a Manuel Carrasco, es una poderosa balada de amor y esperanza que se estrenará junto a su videoclip oficial. Además, el disco incluye colaboraciones como “Mi Norte & Mi Sur” con Eden Muñoz, que combina el sello pop latino de DiegoTorres con los sonidos del regional mexicano.

También está “Trepando Paredes” con Miranda!, un tema de espíritu juguetón y ritmo contagioso, y “La Última Noche” con Estopa, donde la fusión de estilos se convierte en una celebración de la música iberoamericana.

El álbum refleja la energía renovada de Diego Torres tras varios años de giras, colaboraciones y exploraciones artísticas. Con esta nueva etapa, este ícono del pop latino se muestra más libre y curioso que nunca, experimentando con géneros como el pop alternativo, la bachata y los sonidos acústicos contemporáneos, sin dejar de lado la esencia emotiva y optimista que caracteriza su obra.

“Otra vez la vida me dio la posibilidad de sacar un disco y lanzar música nueva. Este álbum es un viaje por diferentes estilos, diferentes géneros, canciones más íntimas y canciones con más potencia. He trabajado con diferentes productores y ha sido un trabajo donde mucha gente me acompaña aportando también su talento y sus ganas. Estas canciones hablan de la vida, de lo bueno, y de lo malo, tienen emociones que espero que lleguen al corazón de mucha gente. De eso se trata ‘Mi Norte & Mi Sur’”, expresó Diego Torres.

Con este nuevo lanzamiento, que llega después de su disco más reciente ‘Mejor Que Ayer’, Diego Torres suma el noveno álbum de estudio de su carrera, consolidando una trayectoria marcada por la búsqueda constante de evolución. En Mi Norte & Mi Sur, el artista logra un balance entre la introspección y la energía festiva, entre la nostalgia y la esperanza, confirmando su capacidad de reinventarse sin perder su autenticidad.

Tracklist

“Vas a Quedarte” Diego Torres & Manuel Carrasco

“Mi Norte & Mi Sur” Diego Torres & Edén Muñoz

“Trepando Paredes” Diego Torres & Miranda!

“Comienzo y Final”

“Amuleto”

“No Me Sueltes”

“Intuición”

“El Tiempo”

“Me Quedo con Lo Bueno”

“Sin Despedida”

“La Última Noche” Ft. Estopa