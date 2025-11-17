Capturan a tres presuntos asesinos del alférez PNP Jhordy Escobedo en operativo policial

Los detenidos pertenecerían a la banda criminal «Los malditos de Puente Piedra», dedicada al robo de vehículos mediante la modalidad del raqueteo



La Policía Nacional del Perú capturó a tres de los cuatro implicados en el asesinato del alférez Jhordy Escobedo Mori, quien murió baleado el 23 de octubre en Carabayllo. El coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, confirmó que los sospechosos integran la banda criminal «Los malditos de Puente Piedra», especializada en el robo de camionetas. La organización criminal opera en la zona norte de Lima y utiliza la modalidad del raqueteo para despojar a sus víctimas.

El móvil criminal: robo de vehículos, no ajuste de cuentas

Las investigaciones policiales descartaron otras hipótesis sobre el crimen. Las pesquisas revelaron que el alférez fue víctima de una banda dedicada al asalto y robo de vehículos. «Se ha llegado a establecer técnicamente que efectivamente se trata de un grupo de personas injertadas de la zona norte dedicadas al robo de vehículos, específicamente camionetas», explicó el coronel Morales Guevara.

Los delincuentes ya merodeaban la zona antes del asesinato. Las cámaras de videovigilancia los captaron intentando robar otro vehículo cerca del lugar. Ese primer intento fracasó, pero minutos después encontraron la camioneta donde viajaba el alférez junto a su pareja.

Tres detenidos y un prófugo

La Policía identificó a los detenidos como Kevin Gamarra Bustamante, Máximo Enrique López Yllaconza y Alfredo Abelardo Huaripoma Dávila. Según las investigaciones, dos de ellos intentaron persuadir a Escobedo para que entregara el vehículo. López Yllaconza fue quien disparó contra el alférez, causándole heridas letales en la cabeza y el cuello.

El cuarto implicado permanece prófugo. La Policía lo identificó como Flavio Ronaldo Santos Moreno Oscco. Las autoridades ya iniciaron su búsqueda activa.

Posible conexión con estructura criminal mayor

Una línea de investigación apunta a que estos cuatro sospechosos operan bajo las órdenes de alias «Cachete». Este delincuente sería lugarteniente de Erick Moreno, conocido como «El Monstruo». Sin embargo, la Policía aclaró que esta hipótesis aún se encuentra en proceso de verificación. Las autoridades continúan recabando pruebas para establecer los vínculos exactos entre los detenidos y estructuras criminales de mayor envergadura en el norte de Lima.