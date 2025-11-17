Cajamarca: jueza ordena captura contra asaltante que fugó de la comisaría PNP Celedín

En una decisión firme frente a la delincuencia que golpea a la provincia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín, ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Willan Saldaña Huamán y Diójenes Michel Vargas Gálvez, presuntamente por asaltar a mano armada a tres personas en una sola noche, entre ellos un menor de 13 años de edad.

Asimismo, el Poder Judicial de Cajamarca dispuso la captura a nivel nacional contra Diójenes Michel Vargas Gálvez que se fugó de la carceleta de la Comisaría PNP Celendín, donde se encontraba recluido, el pasado jueves 7 de noviembre.

Según la investigación fiscal, los imputados se desplazaban en una motocicleta y utilizaban un arma de fuego para interceptar y despojar de sus pertenencias a sus víctimas, entre ellas un adolescente y un mototaxista, generando alarma y temor en la ciudadanía celendina.

Durante la audiencia, la magistrada determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos delictivos, así como un alto peligro de fuga y obstaculización, lo que hizo necesaria la medida coercitiva.

El procesado Willan Saldaña Huamán fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de Cajamarca para cumplir la medida ordenada.

Sin embargo, Diójenes Michel Vargas Gálvez, quien se fugó de la Comisaría PNP Celendín el pasado 7 de noviembre, perforando el techo de la carceleta, pese a encontrarse bajo custodia policial por estos graves delitos, se encuentra prófugo de la justicia.

Ante esta situación, la magistrada dispuso oficiar la inmediata orden de ubicación y captura a nivel nacional contra Vargas Gálvez, quien deberá ser puesto a disposición del Poder Judicial para la ejecución de la prisión preventiva dictada en su contra.

La colectividad Celendina ha manifestado su preocupación por la fuga, mientras que las autoridades policiales han anunciado acciones disciplinarias por la presunta negligencia del personal de turno y mantienen un operativo de búsqueda activo en toda la región.