Ayacucho: Fiscalía recupera los restos óseos de víctimas fallecidas en 1984 en Huanta

La Quinta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, a cargo del fiscal provincial Wilfredo Arango Ramos, logró la recuperación de los restos óseos y elementos asociados de tres víctimas desaparecidas en 1984, durante el periodo de violencia entre los años 1980 y 2000.

Según la indagación del fiscal adjunto provincial Jhony Mario Quispe Ccorahua, tanto Jesús o Pedro Laura, Eugenio Gómez, Guillermo Maule y Chiwillo Huaylla fueron detenidos en la localidad de Pucarapampa por presuntos miembros de la base militar de Carhuahurán el primero de noviembre de 1984.

Entonces, todos fueron dirigidos junto a otros agraviados hacia el paraje Tororumi, distrito de Uchuraccay, en Huanta, donde habrían sido ejecutados extrajudicialmente. La diligencia efectuada en dicha localidad, consiguió así ubicar los restos de tres víctimas.

Es importante indicar que tanto los restos como elementos asociados que fueron recuperados con la participación del perito arqueológico Fredy Yaranga Loayza, del Equipo Forense Especializado (EFE) de Ayacucho, serán trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses del mismo departamento, con el fin de alcanzar la identificación y posterior restitución a los familiares de las víctimas.

A través de estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares en las investigaciones con enfoque humanitario.