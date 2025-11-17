Ayacucho: capturan al alcalde de Cangallo por sus presuntos vínculos a red criminal «Los sagaces de gestión de obras»

Durante un megaoperativo ejecutado por el Ministerio Público de Ayacucho con el apoyo de la Policía Nacional, capturaron al alcalde de la provincia de Cangallo Teófilo Núñez Achallma y al empresario Juan Carlos Gómez, acusados presuntamente de integrar la organización criminal «Los sagaces de gestión de obras» que se dedicaban al direccionamiento, concertación y sobrevaloración de proyectos de infraestructura en diversas municipalidades de Ayacucho y Huancavelica.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho allanó 14 inmuebles, entre ellos del alcalde de la provincia de Cangallo, Teófilo Núñez Achallma y del empresario Juan Carlos Gómez.

Durante la diligencia se incautó equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, documentos, tickets bancarios y más de 24 mil soles en efectivo, todos relacionados a la investigación fiscal. Los equipos decomisados serán analizados en pericias forenses para conocer a fondo los hechos.

La Fiscalía los investiga por el delito de colusión agravada, tras ser acusados como presuntos miembros de la organización criminal «Los sagaces de gestión de obras», al haber dirigido ilegalmente la buena pro de obras sobrevaloradas, falsificando documentos y desviando recursos públicos para obtener ganancias ilícitas en perjuicio del Estado.

La diligencia de allanamiento fue liderada por el fiscal provincial Jorge Rafael Nicolás Quispe, junto a un equipo de fiscales especializados y con la participación de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.

Se allanó, en simultáneo, las viviendas de los detenidos y las oficinas de la Municipalidad Provincial de Cangallo, la Municipalidad Provincial de Huanta, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado) – sede Lima, y la Municipalidad Distrital de Chincho, en Huancavelica; además de la empresa Wari Contratistas Generales SRL.

También se intervino las viviendas de Renol Pichardo, exalcalde de Huanta, y de otras personas investigadas, entre ellas, el empresario Max Pretel y el abogado Jersy Góngora, quienes se encuentran no habidos y con orden de detención.

Otras autoridades que integrarían la organización criminal «Los sagaces de gestión de obras» son Melitón Díaz Muñoz, alcalde del distrito de Independencia; y Víctor de la Cruz, alcalde de Chincho.

Según la investigación fiscal, Pretel es el presunto cabecilla de la organización. Como dueño de una empresa local, habría captado a autoridades de diversas municipalidades para ofrecer sus servicios de consultoría en la formulación de expedientes, ejecución y supervisión de obras, en contubernio con Pichardo, Góngora, Gómez y Pretel, quienes buscaron el financiamiento ante Provías, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.