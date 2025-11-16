Unión Minas de Cerro de Pasco campeonó en la Copa Perú al vencer en penales al Anba Perú de Juliaca y jugará en la Liga 2

Vuelve con fuerza. Unión Minas es el nuevo campeón de la Copa Perú. El elenco de Cerro de Pasco se impuso por 5-4 a Anba Perú de Puno en tanda de penales en la gran final, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario y obtuvo el ascenso a Liga 2. Se jugó en el Estadio «Hugo Sotil» de Villa El Salvador.

El partido fue peleado entre ambos elencos que buscaron en todo momento quedarse con todo, pero también cuidaron bien sus arcos. Pese a las intenciones de los dos equipos, el marcador no se movió y todo tuvo que definirse desde con la ejecución de lanzamientos penales.

Todos venían convirtiendo sus disparos desde los 12 pasos, pero en el tercer intento de Anba, Luque no pudo dirigir el balón al arco y tuvo el primer error de la definición. Cangahuala y Chávez, los dos siguientes ejecutores del cuadro de Cerro de Pasco, no desaprovecharon la oportunidad y anotaron sus penales para darle el título a Cerro de Pasco.

Unión Minas, que llegó a la final tras el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado por descalificar al ASA FC por la mala inscripción de dos jugadores, llevará a su región el fútbol profesional en el 2026, cuando afronte la Segunda División. Minzum Quina, capitán del equipo, fue elegido el mejor jugador de la Copa Perú. Además, el técnico Jesús Álvarez se consagró bicampeón del certamen.