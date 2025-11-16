Portugal goleó a Armenia 9-1 y obtuvo el boleto al Mundial 2026

El Grupo “F” de las Clasificatorias Europeas al Mundial 2026 culminaron también ayer, donde la Selección de Portugal se clasificó directo a la justa mundialista, al golear a su par de Armenia 9-1, manteniendo el primer lugar con 13 puntos, dejando atrás a Irlanda que le ganó a Hungría 3-2 en 10 unidades, debiendo jugar el Repechaje. El cotejo se efectuó en el Estadio do Dragão de Porto.

Los “lusitanos” que no contaron con su estrella máxima Cristiano Ronaldo por expulsión, liquidaron el partido en el primer tiempo, con los goles marcados por Renato Veiga (7’), Gonzalo Ramos (28’), doblete de Joao Neves (30’ y 41’) y Bruno Fernandes (46’ de penal y 51’). Descontó Spertsyan (18’). En el complemento, llegaron cuatro goles más con Bruno Fernandes (51’ y 72’ de penal), Joao Neves (81’) y Francisco Conceicao (92’).

Hungría que tenía una leve esperanza de pelear el primer lugar, se quedó sin Repechaje, al caer de local ante Irlanda 3-2, elenco este que irá al Repechaje. Un “triplete” de Parrott (15’ de penal, 80’ y 96’) le otorgó esta posibilidad, habiendo descontado Luckas (3’) y Varga (37’). Se jugó en el Puskás Aréna de Budapest. La tabla final quedó así: Portugal (c)13; Irlanda (r) 10; Hungría 8 y Armenia 3.