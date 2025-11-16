Noruega se clasificó al Mundial 2026 al golear a Italia 4-1 en Milán. Ganó sus 8 partidos

Desde Francia 98 no iba a un Mundial, y ahora lo consiguió de forma brillante ganando sus ocho partidos en el Grupo “I” con 24 puntos, 37 goles a favor y 5 en contra. Ayer en el propio San Siro de Milán, la Selección de Noruega goleó 4-1 a Italia, siendo la “gran sorpresa” de las Clasificatorias Europeas. Los “azzurri” deberán jugar el repechaje, al quedar segundos con 18 unidades.

En el primer tiempo, Italia fue amplio dominador de las acciones, motivo por el cual se justificó que lograra la ventaja en el marcador, por acción de Francesco Pio Esposito a los 11’, al rematar fuerte el balón que se le pasó por entre las piernas al arquero noruego Nyland. Con el 1-0 se fueron al descanso.

Para el complemento, Noruega entró mejor y se fue en busca del triunfo. A los 63’ Nusa con un remate potente de zurda, mando el balón a la red, y luego a los 78’ Erling Haaland con un zurdazo potente marcó el 2-1 y a los 78’ otra vez el “androide” anoto el tercero (su gol 16 en 6 partidos). En el final del partido (93’), Larsen (ingresó por Haaland) anotó el cuarto tanto con gran definición de zurda, ante el festejo de sus compañeros, comando técnico y los hinchas que llegaron a Milán.

Por su parte las Selecciones de Inglaterra y Francia ya clasificadas al Mundial con antelación, siguieron con su racha de victorias, al derrotar a Albania y Azerbaiyán de visitantes por 2-0 y 3-2 respectivamente, ratificando su favoritismo en los Grupos “I” y “D”. Quienes jugarán el Repechaje por estas llaves serán Albania y Ucrania que derrotó a Islandia 2-0.

Otros Resultados: Grupo “K”: Serbia 2 Letonia 1; Grupo “I”: Israel 4 Moldavia 1. Los 6 clasificados son los siguientes: Inglaterra, Francia, España, Croacia, Portugal y Noruega