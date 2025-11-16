Jean Ferrari respondió fuerte a Ricardo Gareca sobre declaraciones últimas sobre la Selección

Enciende la polémica. La postura que señalo Ricardo Gareca estos días en diversas entrevistas,sobre el actual manejo de la Selección Peruana incomodó directamente a Jean Ferrari director general de fútbol de la FPF, quien no tardó en salir a responder al ex entrenador de la “Blanquirroja” sobre sus últimas palabras.

«Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección», fue una de las declaraciones que brindó Gareca a un diario capitalino, lo cual generó la respuesta del dirigente de la FPF.

Por ello, Jean Ferrari no dudó en citar a dicho titular para luego responder desde su cuenta personal de X (antes Twitter) en donde no solo dijo defender los intereses de la Selección Peruana, sino que puso en tela de juicio el presente como técnico del argentino Ricardo Gareca.

«Hablamos del proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien», escribió.

La publicación de Ferrari encendió el debate en redes sociales y es que hay quienes respaldaron al director general , al señalar que en el (último) proceso de Gareca no se hizo una gran labor buscando ‘nuevos jugadores’, pero también están los que defendieron al técnico asegurando que el mal momento del fútbol local es responsabilidad de la FPF y no de Gareca.