Italiano Jannik Sinner venció a español Carlos Alcaraz 2 sets a 0 y se coronó campeón del ATP Finals en Turín

El nuevo Superclásico del tenis quedó en poder del italiano Jannik Sinner (2 ATP), al coronarse campeón del ATP Finals por segunda vez en su carrera, venciendo al español Carlos Alcaraz (1 ATP) por 2 sets a 0, parciales de 7-6 (4) y 7-5, luego de dos horas y cuatro minutos efectivos de juego, en la ciudad de Turín.

Sinner se mostró implacable en un partido que llegó a estar demorado algo más de 10 minutos por indisposición de un espectador en el court. Alcaraz estuvo a la altura del desafío, pero falló en momentos clave, además de algunas molestias físicas que lo llevaron a pedir asistencia médica.

El oriundo de San Cándido derrotó oficialmente por segunda oportunidad al murciano en la presente temporada tras lo conseguido en Wimbledon, además de la victoria no oficial en la Six Kings Slams en Arabia Saudita, mientras que su rival logró imponerse este año en Roland Garros, US Open, Roma y Cincinnati. En los 16 partidos entre sí, el historial general sigue favorable al Alcaraz con 10 victorias, aunque Sinner acortó distancias al alcanzar su sexto triunfo.