Día Internacional del Cáncer de Próstata: Minsa refuerza campaña nacional de tamizaje preventivo

El actor Carlos Thornton acudió a establecimiento de salud para realizarse la prueba PSA e hizo un llamado a los hombres a no esperar síntomas para evaluarse

Cada día, en el Perú se diagnostican ocho nuevos casos de cáncer de próstata y alrededor de tres varones fallecen por esta enfermedad, la neoplasia más frecuente entre los peruanos y principal causa de enfermedad oncológica en nuestro país.

Con el fin de concientizar a la población sobre la importancia del tamizaje oportuno, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), impulsa la detección temprana de los cánceres prevalentes, entre ellos, el de próstata.

Este tamizaje está comprendido en la campaña nacional gratuita “El cáncer no avisa, chequéate a tiempo”, que se realiza todo el mes de noviembre, con especial énfasis en los varones, al conmemorarse el “Mes de Lucha contra el Cáncer de Próstata”. El Minsa insta a los hombres a realizarse la prueba de descarte.

Al respecto, directora de la Dpcan, Essy Maradiegue, informó que, entre enero a octubre de este año, más de 81 000 varones de entre 50 y 75 años se realizaron la prueba antígeno prostático específico (PSA), examen que se efectúa mediante una muestra de sangre y solo toma un minuto. “La prueba es sencilla, indolora y rápida”, la cual forma parte del tamizaje de cáncer de próstata, precisó.

Carlos Thornton se suma a la campaña

En el marco de la campaña, el reconocido actor peruano Carlos Thornton, de 54 años de edad, llegó hasta el Centro de Salud de San Isidro para realizarse la prueba PSA e invitar a la población masculina a priorizar su salud.

“No solo es importante el tamizaje, sino un deber de toda persona el cuidar su salud. No esperes tener 75 años para hacerte la prueba. Yo tengo 54 y recién me estoy haciendo el examen, y creo que es importante que cada varón que se considere venga a hacerse la prueba”, manifestó.

El actor relató que su padre falleció por un cáncer de próstata avanzado que ni él ni su familia conocían. Indicó que le diagnosticaron esta neoplasia cuando lo llevaron de emergencia por problemas respiratorios. En ese momento le dijeron que tenía neumonía; sin embargo, un examen complementario confirmó la neoplasia.

Thornton dejó este mensaje a los varones: “Acude a tu centro de salud más cercano, hazte la prueba, sálvate. Si no eres tú, nadie lo va hacer”.

Tamizaje disponible en todo el país

Cabe precisar que la campaña de salud “El cáncer no avisa, chequéate a tiempo”, se desarrolla en todos los establecimientos de salud del primer nivel, e incluye tamizaje de los cánceres prevalentes: mama, cuello uterino, colon recto, piel y próstata. Para este último, se cuenta con 32 laboratorios disponibles en todo el territorio peruano.