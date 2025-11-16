Deportivo Moquegua es el nuevo inquilino de la Primera División 2026 al vencer a César Vallejo 3-2

Hace historia. Deportivo Moquegua jugará el próximo año 2026 en primera división. El elenco albo derrotó por 3-2 a César Vallejo de Trujillo en el cotejo de vuelta de local y, con un resultado global de 4-2, consiguió el último cupo de ascenso de la Liga 2.

En la ida había derrotado en Trujillo al elenco “poeta” por 1-0.

En una ráfaga de goles, Deportivo Moquegua logró ponerse en ventaja. Collazos a los 22’ y Montenegro a los 27’ le dieron más tranquilidad para manejar el 2-0 a su favor.

Sin embargo, la reacción de César Vallejo llegó igual de rápido, pues a los 37’, Quispe descontó y en los descuentos del primer tiempo Araujo de penal igualó todo de nuevo para mantener la ilusión para los trujillanos.

César Vallejo que dirige José “Chemo” del Solar, se mantuvo en el complemento con la esperanza de lograr el tercer gol y definir en penales, pero López a los 67’ volvió a poner arriba en el marcador a los moqueguanos y prácticamente sentenció el encuentro, ya que sostuvo la ventaja hasta el final del compromiso, desarrollado en el estadio “25 de Noviembre” ante la algarabía de sus parciales.

La victoria le da a Deportivo Moquegua el ascenso a primera división por primera vez en su historia. Acompañará a FC Cajamarca, campeón de la Liga 2, a la máxima categoría. César Vallejo seguirá un año más jugando en la Liga 2, al igual que Unión Comercio.