“Yo Soy El Show” regresa a lo grande tras su rotundo éxito en ventas

“Yo Soy El Show” regresa a lo grande tras su rotundo éxito...

Gracias al éxito en taquilla y a la masiva respuesta del público, “Yo Soy El Show: De la tele al show en vivo” anuncia su regreso con una nueva casa, el Centro de Convenciones Maracaná, y nuevas fechas imperdibles.

Desde el domingo 16 de noviembre, el público tendrá una nueva oportunidad para disfrutar de un show musical interactivo de más de dos horas, con un elenco rotativo de seis grandes imitadores por noche, entre ellos:

Pedro Infante (Jesús Zavaleta), Raphael (Josué Rivaldo), Celia Cruz (Joseph Sanz), Sandro (Tony Cam), José José (Carlos Burga), La India (Carmen Castro), entre otros artistas que revivirán los momentos más emblemáticos del programa.

“Yo Soy El Show”, el espectáculo que lleva la esencia del programa más querido de la televisión peruana continúa su recorrido con una experiencia inmersiva e interactiva.

El público podrá cantar junto a sus imitadores favoritos, elegir en redes sociales los temas del concierto, disfrutar de espacios instagrameables y hasta vivir un casting en vivo durante la función.

Nuevas fechas: Domingo 16, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Lugar: Centro de Convenciones Maracaná (Jr. Huáscar 1652, Jesús María)

Entradas ya a la venta en Ticketmaster: https://www.ticketmaster.pe/event/yo-soy-en-concierto-venta-general-cc-maracana

Un evento apto para toda la familia, donde la música, la emoción y la diversión están garantizadas.

“Yo Soy El Show: De la tele al show en vivo” disfruta la experiencia que siempre soñaste.