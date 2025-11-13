Vania Torres se consagró campeona del mundo en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025

Genial y espectacular. Vania Torres volvió a dejar en lo más alto al Perú al conquistar el título del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, en la modalidad de SUP Surf, que se disputa en Playa Sunzal de El Salvador.

En una final de altísimo nivel, nuestra gloriosa tablista nacional sumó 12.43 puntos y se impuso con autoridad a la argentina Lucía Cosoleto (12.06) y a la brasileña Aline Adsaka (9.30), inscribiendo su nombre en la historia grande del deporte mundial.

Al salir del agua, Vania Torres expresó su alegría y sorpresa por el resultado, agradeciendo a su familia, a su entrenador Luis Eduardo Escudero y a los entrenadores Cristóbal de Col y Gabriel Aramburú, quienes la acompañaron durante todo el proceso competitivo. “No puedo creer lo que está pasando, es un sueño hecho realidad”, señaló la tablista nacional.

El campeonato mundial de SUP Surf 2025 reunió a las principales figuras de la disciplina en Playa Sunzal, escenario que ofreció condiciones ideales para un espectáculo de alto nivel. La peruana supo aprovechar cada ola con precisión técnica y determinación, demostrando su experiencia y madurez competitiva.

El IPD y la Federación Deportiva Nacional de Tabla expresan su profundo orgullo por este logro, que vuelve a colocar el nombre del Perú en la élite del deporte internacional y ratifica el talento, la garra y la entrega de nuestros atletas.