Trabajador de EsSalud humilla a asegurada que reclamaba atención en hospital del Callao

Un video viral muestra cómo un empleado del hospital Luis Negreiros Vega se burla de una paciente que llevaba horas esperando sin ser atendida. EsSalud abrió una investigación y separó temporalmente al funcionario de sus labores.

Una asegurada que exigía atención médica después de esperar varias horas sin respuesta sobre su cita programada fue humillada por un trabajador del hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud, en el Callao. El hecho quedó registrado en video por la propia paciente. Las imágenes se volvieron virales en redes sociales y muestran el trato despectivo del empleado. La indignación fue inmediata. EsSalud rechazó la conducta, abrió una investigación y separó temporalmente al trabajador de sus funciones.

Burlas y desinterés ante el reclamo

La paciente decidió grabar el incidente ante la falta de atención y el trato inhumano recibido. En el video se observa cómo la mujer reclama por la demora. El trabajador responde de manera despectiva.

«No es mi trabajo informarle», dijo el empleado cuando la asegurada pidió explicaciones sobre la ausencia del médico especialista. Al notar que estaba siendo grabado, el funcionario reaccionó con muecas y sonidos de burla. La actitud generó indignación entre los pacientes presentes.

Reclamo por trato digno a adultos mayores

La paciente increpó al trabajador exigiendo un trato más humano. Pidió consideración hacia los adultos mayores que esperaban desde tempranas horas.

«Lo que quiero es que usted tenga la amabilidad de salir y hablarles a los señores que están en la tercera edad. Hay adultos mayores, señor. Por lo menos tenga la amabilidad de acercarse», se le escucha decir. Un agente de seguridad intenta impedir que continúe filmando.

El empleado envió a la mujer al libro de reclamaciones. Se negó a brindar una solución inmediata. «No hay respeto hacia los asegurados. Nos citan a una hora y no hay ningún doctor. Estoy desde las 12 del día», manifestó la paciente.

EsSalud abre investigación

Tras la viralización del video, EsSalud emitió un comunicado oficial rechazando la conducta del trabajador. Anunció la apertura de una investigación administrativa disciplinaria.

La identidad del funcionario no ha sido revelada. Fue separado temporalmente de sus funciones mientras duren las indagaciones. EsSalud rechazó «toda conducta que afecte la dignidad o el respeto que merecen nuestros asegurados» y reafirmó su compromiso con «una atención oportuna, humana y de calidad».