Presidente de CONMEBOL: “Tenemos más del 80% del estadio Monumental vendido”

Visita relámpago. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se reunió el miércoles con el presidente de la República José Jerí, a fin de ultimar detalles de cara a la gran final de la Copa Libertadores de América, que se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Universitario.

Domínguez, detalló cómo va la venta de entradas para esta final entre los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo, detallando cuántos hinchas extranjeros llegarán a nuestro país, aproximadamente. “Hoy tenemos más del 80% del estadio vendido, lo cual implica que por lo menos habrá unas 60.000 personas dentro del Monumental que vienen del extranjero, además de los ciudadanos peruanos que van a poder también acceder a la fiesta”, comentó Domínguez a una emisora peruana.

De otro lado, descartó que nunca estuvo en peligro la realización del encuentro en Lima. “Siempre estuvo firme, en ningún momento estuvo en duda. Bueno, y hoy se ratifica de que en ningún momento hubo ningún tipo de dudas, por el contrario, diría yo, esta fue la reunión final que necesitábamos”.