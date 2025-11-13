Portugal cayó ante Irlanda 2-0 y espera el domingo para clasificar. Cristiano Ronaldo fue expulsado

No pudo celebrar con antelación. La Selección de Portugal (10 puntos) fue al Aviva Stadium de Dublín, donde cayó ante Irlanda 2-0, debiendo esperar el domingo para lograr la clasificación al Mundial 2026, cuando reciba en Lisboa a Armenia.

Los locales sorprendieron a los “lusos” y con un doblete del atacante Troy Parrott a los 17’ y 45’, se metieron a la pelea del Repechaje, quedando a uno del escolta Hungría (7-8), con quien se medirá de visitante en la última fecha del Grupo “F”. La nota saltante de este compromiso, fue la expulsión del astro portugués Cristiano Ronaldo a los 61’ por un codazo a O’Shea. Es la primera vez que vio la roja en 226 partidos con la Selección de Portugal, y 12 veces a nivel de clubes.

La otra nota saltante de ayer, fue que Noruega clasificó al Mundial 2026, tras su triunfo por goleada ante Estonia 4-1 en el Grupo “I”, sumando 21 puntos, mientras que Italia ganó en su visita a Moldavia 2-0, llegando a 18 ay si bien podría alcanzar a los noruegos, la diferencia de goles no le favorece, y deberá jugar el Repechaje. Francia con su victoria ante Ucrania 4-0 por el Grupo ”D” clasificó al Mundial con 13 puntos.