Nigeria y Rep. Dem. del Congo jugarán el boleto para el Repechaje en busca de ir al Mundial 2026

Nigeria y la República Democrática del Congo, definirán el boleto al Repechaje Internacional en representación dela Zona de África este domingo 16, tras eliminar en partido único a Gabón y Camerún respectivamente por 4-1 y 1-0 respectivamente.

Nigeria se impuso por 4-1 a Gabón en tiempo suplementario y clasificó a la final de los ‘play-offs’ de las eliminatorias africanas. Akor Adams abrió la cuenta a los 78’, pero Gabón consiguió empatar a los 89’ por medio de Mario Lemina, con lo que forzó el tiempo suplementario.

Ahí Nigeria pudo sellar su clasificación gracias al gol de Chidera Ejuke y dos tantos de Víctor Osimhen. La selección nigeriana enfrentará en la final de estos ‘play-offs’ a República Democrática del Congo que eliminó a Camerún ganándole 1-0.

Este partido se jugó en campo neutral en el Al Barid Stadium de Rabat-Marruecos, y la diferencia en el marcador llegó a los 91’, cuando el defensa Chancel Mbemba mandó el balón a la redes rivales, dejando no solo eliminado del Mundial 2026 a Camerún, sino que se jugara el boleto al Repechaje Internacional a jugarse en Guadalajara-México, definiendo ante Nigeria.