Ministra Lesly Shica prioriza la seguridad alimentaria con la atención de más de 67 mil colegios en el país

• Titular del Midis se reunió con autoridades y organizaciones para fortalecer la fiscalización, control y supervisión de los alimentos que reciben los escolares.

Desde el primer día que ingresó al sector, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, decidió priorizar la seguridad alimentaria de 4.2 millones de escolares en el país, razón por la cual se reunió en los últimos días con las autoridades de Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República, para coordinar acciones de supervisión, fiscalización y control de los alimentos que reciben los estudiantes en más de 67 mil colegios del país.

“Desde que me dieron la responsabilidad de ser ministra del Midis, accioné y decidí priorizar la seguridad alimentaria de los escolares, reuniéndome con las principales autoridades que tienen que ver con la fiscalización. A la par, me reuní con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias, Perú Compras y la OECE, pensando en transparentar las convocatorias y procesos de compras de los alimentos”, expresó la ministra.

En esa línea, la ministra Shica señaló durante su participación en el IX Consejo de Estado Regional en Huánuco, que no le temblará la mano para sacar a malos proveedores, que están acostumbrados a distribuir productos de mala calidad.

Asimismo, se debe destacar el Operativo del Servicio de Alimentación Escolar (SAE), realizado el 31 de octubre, en el que participó el presidente, José Jerí; la ministra Lesly Shica y el Gabinete de Ministros, quienes supervisaron desde muy temprano los alimentos y la preparación del desayuno escolar que se entrega a los niños en diversos colegios de Lima y Callao.

La actividad tuvo como finalidad supervisar en simultáneo la correcta preparación, servido y consumo del (SAE) en instituciones educativas públicas, para constatar la calidad y la inocuidad de los alimentos que se entregan, como parte de un menú que nutre y motiva a los estudiantes.

Por ello, ante los hechos ocurridos con estudiantes en Huánuco, la ministra ordenó que se actúe de inmediato, coordinando con la Fiscalía Provincial para que realicen las investigaciones y se determinen las responsabilidades del caso, priorizando la vida y salud de los escolares.