Ministerio de Defensa fortalece capacidades de la FAME con nueva planta de ensamblaje de vehículos especiales y militares

*Alianza estratégica entre FAME y la surcoreana STX Corporation impulsa autosuficiencia industrial del sector defensa peruano

En el marco del fortalecimiento de la Industria para la Defensa en el Perú, iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa, la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME S.A.C.) inauguró su primera planta de ensamblaje de vehículos especiales.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la república, José Jerí Oré, quien llegó acompañado por el ministro de Defensa, César Díaz Peche, y se desarrolló en las instalaciones de FAME en Cajamarquilla, Lurigancho-Chosica.

«Este proyecto representa un paso decisivo hacia la autosuficiencia industrial del sector defensa peruano», señaló el ministro de Defensa Díaz Peche. «Con esta planta, estamos impulsando la industria para la defensa, promoviendo la transferencia de tecnología, la generación de empleo especializado y el desarrollo de capacidades locales. La producción nacional de vehículos especiales y militares contribuirá a reducir las importaciones y fortalecer la economía del país», precisó.

Inicialmente, se implementará una línea de ensamblaje con una capacidad de producción de 80 unidades mensuales. El proyecto, que se ejecuta por fases, comenzará con el ensamblaje de vehículos 4×4 y 8×8, y evolucionará hacia un esquema de co-fabricación con participación nacional progresiva. Se espera que la producción atienda la demanda tanto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como de los gobiernos regionales y locales, entre otros.

Cabe precisar que la planta es el resultado de una asociación estratégica con la empresa surcoreana STX Corporation, que actúa como socio e integrador industrial, logístico y tecnológico del programa. A través de STX Corporation se canaliza la cooperación con fabricantes especializados, como KG Mobility, para la transferencia de conocimiento, la homologación técnica y la asistencia integral en la construcción de la línea de ensamblaje.

A la ceremonia también asistieron los ministros del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, así como el comandante general del Ejército, General de Ejército César Briceño Valdivia, el presidente de directorio de FAME, General de División Oswaldo Calle Talledo, y el CEO de STX Corporation, Sang Jun Park.

De esta manera, se marca el inicio de la primera planta de ensamblaje nacional para vehículos especiales y militares, consolidando un hito en el desarrollo de la industria automotriz vinculada a la promoción y fortalecimiento de la Industria para la Defensa en el país.