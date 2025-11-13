Minedu ratifica compromiso con Gobiernos regionales para mejorar la infraestructura educativa

Ministro Jorge Figueroa inauguró moderno local de colegio en Cerro Azul, Cañete, construido con una inversión de 30 millones de soles.

Institución educativa cuenta con talleres para estudiantes de Secundaria con Formación Técnica.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó el trabajo articulado entre su sector y los Gobiernos regionales para avanzar en el cierre de la brecha en infraestructura educativa y mejorar las condiciones de estudio de nuestros niños y jóvenes, así como la calidad de la enseñanza.

Al inaugurar el nuevo local del colegio Gerardo Salomón Mejía Saco, con 59 años de historia, en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, afirmó que el Gobierno nacional y el Gobierno Regional de Lima han sumado esfuerzos para hacer posible una obra que también beneficiará a toda la población de la zona, porque la educación transforma vidas e impulsa el bienestar y el progreso de la comunidad.

“Sigamos en esa ruta de cooperación y de coordinación, pues la educación es una tarea de todos, no solo del Ministerio de Educación. A esta noble tarea están convocados los Gobiernos regionales y locales, el sector privado, los padres de familia y toda la sociedad”, señaló.

El ministro Figueroa indicó que el moderno local escolar, construido con una inversión de 30 millones de soles para atender a más de mil estudiantes de secundaria, cuenta con todas las comodidades para que los jóvenes de Cerro Azul, en Cañete, desarrollen su talento y las competencias previstas en el Currículo Nacional.

Además de las aulas pedagógicas y el laboratorio de cómputo, el colegio también tiene talleres de Carpintería, Arte y Manualidades, Agropecuaria y Gastronomía para que, en el marco de la Secundaria con Formación Técnica, los estudiantes aprendan un oficio que facilite su incorporación en el mercado laboral o el desarrollo de un emprendimiento.

Asimismo, cuenta con auditorio, losa deportiva multidisciplinaria, comedor y cerco perimétrico para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Minuto de silencio

En la ceremonia, en la que también participaron la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado; el alcalde de Cerro Azul, José Pain, y el director del colegio, Luis Callahualca, se guardó un minuto de silencio por el estudiante de secundaria de la Institución Educativa Héroes del Cenepa, en el Cercado de Lima, quien falleció ayer en circunstancias que aún se investigan.

Al respecto, en su intervención, el ministro Figueroa expresó su pesar por este hecho lamentable que trunca una vida llena de esperanza y enluta a toda la comunidad educativa, e hizo llegar sus condolencias y su solidaridad a los padres del joven estudiante.