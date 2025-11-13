Minedu promete investigar muerte de escolar por presunta negligencia en colegio Héroes del Cenepa

Los padres denuncian negligencia en colegio sin enfermería y el Minedu activó protocolos de supervisión tras acusaciones contra maestra que amenazó con reprobar a estudiantes que intentaron ayudar al adolescente.

Un estudiante de 14 años de tercero de secundaria falleció en la institución educativa Héroes del Cenepa del Cercado de Lima. Los padres denuncian que el colegio no le brindó auxilio médico cuando presentó convulsiones. El Ministerio de Educación lamentó el hecho y se comprometió a dar todas las facilidades para la investigación que esclarezca las circunstancias de la muerte.

La denuncia de los padres

Los familiares del adolescente responsabilizan al colegio de la muerte de su hijo. Denunciaron que la institución educativa no contaba con enfermería. Además, señalaron que una maestra no facilitó el apoyo médico pese a que los compañeros del estudiante lo solicitaron.

Según los padres, la docente habría amenazado a los compañeros con reprobarlos si intervenían. El menor presentó convulsiones pero no recibió atención inmediata en el lugar.

Traslado tardío al hospital

De acuerdo con la información preliminar del Minedu, el estudiante fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo. El personal médico realizó esfuerzos para salvarle la vida. Sin embargo, finalmente se confirmó su deceso en el establecimiento de salud. La demora en el auxilio inicial podría haber sido determinante.

Respuesta del Ministerio de Educación

El Minedu dispuso la activación de protocolos de atención y supervisión en el centro educativo. La UGEL 3, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar intervendrán en el caso.

La cartera ministerial prometió brindar todas las facilidades para las investigaciones de las autoridades competentes. También anunció que los equipos de Tutoría y Convivencia Escolar darán acompañamiento emocional a la familia y la comunidad educativa.

El ministro Jorge Figueroa Guzmán expresó su pesar. «Como ministro de Educación, expreso mi profundo pesar por el sensible fallecimiento del estudiante de la IE Héroes del Cenepa, en el Cercado de Lima. Acompaño con respeto y solidaridad el inmenso dolor de su familia en este momento tan difícil», publicó en su cuenta de X (antes Twitter). La investigación deberá determinar las causas exactas y las responsabilidades en esta muerte.